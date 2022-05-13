Курс доллара упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 г.

Европейская валюта обновила минимум за 5 лет. Курс евро сперва увеличивался на 1,57%, до 66,28 рубля, затем резко упал до 64,94 рубля (-0,49%).

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже упал ниже 63 руб. впервые с февраля 2020 года, информируют данные площадки. Доллар опустился до 62,625 руб. — это на 67 коп. меньше, чем было вчера, 12 мая, на закрытии торгов.

Доллар достиг минимальной отметки за более чем 2 года.