Итальянский нефтегазовый гигант Eni SpA согласился перейти в расчётах с "Газпромом" на рубли, сообщает американское издание Bloomberg.
Компания Eni SpA намерена оплатить майские газовые поставки ПАО "Газпром"на условиях России. Это означает, что валютный платёж в евро будет конвертирован в рубли в российском банке. Пока итальянский энергогигант не имеет рублевого счёта в Газпромбанке, но юридический отдел компании вовсю занимается этим вопросом, сообщают авторы материала со ссылкой на собственные источники.
Ранее президент России потребовал от европейских покупателей расплачиваться за энергоносители в рублях. Для этого должны быть открыты два счёта в банках на территории России — один в евро и один рублёвый. В настоящий момент Еврокомиссия определяется с правовой оценкой, нарушает ли следование этому указу антироссийские санкции.
Польша и Болгария отказались выполнять требования Владимира Путина, после чего подача газа в эти страны была отключена. В настоящее время Варшава и София закупают энергоносители обходными путями, это также углеводороды из России, но с дополнительной наценкой.
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