Италия сдалась: энергогигант Eni SpA согласился на оплату "Газпрому" в рублях

Итальянский нефтегазовый гигант Eni SpA согласился перейти в расчётах с "Газпромом" на рубли, сообщает американское издание Bloomberg.

Компания Eni SpA намерена оплатить майские газовые поставки ПАО "Газпром"на условиях России. Это означает, что валютный платёж в евро будет конвертирован в рубли в российском банке. Пока итальянский энергогигант не имеет рублевого счёта в Газпромбанке, но юридический отдел компании вовсю занимается этим вопросом, сообщают авторы материала со ссылкой на собственные источники.

Ранее президент России потребовал от европейских покупателей расплачиваться за энергоносители в рублях. Для этого должны быть открыты два счёта в банках на территории России — один в евро и один рублёвый. В настоящий момент Еврокомиссия определяется с правовой оценкой, нарушает ли следование этому указу антироссийские санкции.

Польша и Болгария отказались выполнять требования Владимира Путина, после чего подача газа в эти страны была отключена. В настоящее время Варшава и София закупают энергоносители обходными путями, это также углеводороды из России, но с дополнительной наценкой.