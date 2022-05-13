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Автор Дмитрий Плотников

Reuters: Швейцария разблокировала часть замороженных российских активов

Экономика

В Швейцарии власти разморозили часть активов Российской Федерации.

Reuters: Швейцария разблокировала часть замороженных российских активов

Ограничения сняли на сумму 3,4 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на председателя Государственного секретариата по экономическим вопросам Эрвина Боллинджера.

"Мы не можем заморозить средства, если у нас нет достаточных оснований. Средства необходимо разблокировать, если нет доказательств того, что активы непосредственно принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или контролируются им", — признал чиновник.

Объём активов России, замороженных Швейцарией сейчас составляет около 6,3 млрд долларов.

Напомним, комиссия США, занимающаяся вопросами безопасности, сотрудничества и прав человека в Европе, в начале мая назвала Швейцарию "главным пособником российского диктатора Владимира Путина и его приспешников", которые, по словам комиссии, использовали "швейцарские законы о тайне вкладов, чтобы скрывать и защищать доходы от своих преступлений".

Швейцарское правительство отвергло обвинения "самым решительным образом", а президент Швейцарии Игнацио Кассис во время телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном потребовал от правительства США "немедленно исправить это вводящее в заблуждение впечатление".

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Автор: Дмитрий Плотников
Темы деньги швейцария владимир путин
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