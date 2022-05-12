Сбербанк: в кибервойне против России участвуют более 100 тысяч человек

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой на стороне противника участвуют более 100 тысяч человек.

"Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек", — сказал Кузнецов.

С тех пор, как началась спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине, Сбербанк подвергается непрерывным кибератакам со стороны хакеров. Он отметил, что служба безопасности финансовой организации каждый день фиксирует десятки одновременных DDoS-атак.

По словам Кузнецова, самая мощная DDoS-атака произошла 6 мая. Она велась с 27 тысяч устройств. Зампред Сбербанка оценил мощность атаки в 400 Gbps.

"Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка", — добавил он.

Ранее Кузнецов сообщил, что украинские разработчики приложений попытались взломать базу российских держателей карт, чтобы списать средства по всей накопленной базе клиентов.