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Автор Игорь Рябов

Сбербанк: в кибервойне против России участвуют более 100 тысяч человек

Экономика

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой на стороне противника участвуют более 100 тысяч человек.

Сбербанк: в кибервойне против России участвуют более 100 тысяч человек

"Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек", — сказал Кузнецов.

С тех пор, как началась спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине, Сбербанк подвергается непрерывным кибератакам со стороны хакеров. Он отметил, что служба безопасности финансовой организации каждый день фиксирует десятки одновременных DDoS-атак.

По словам Кузнецова, самая мощная DDoS-атака произошла 6 мая. Она велась с 27 тысяч устройств. Зампред Сбербанка оценил мощность атаки в 400 Gbps.

"Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка", — добавил он.

Ранее Кузнецов сообщил, что украинские разработчики приложений попытались взломать базу российских держателей карт, чтобы списать средства по всей накопленной базе клиентов.

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Автор: Игорь Рябов
Темы сбербанк
Sberbank
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