Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой на стороне противника участвуют более 100 тысяч человек.
"Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек", — сказал Кузнецов.
С тех пор, как началась спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине, Сбербанк подвергается непрерывным кибератакам со стороны хакеров. Он отметил, что служба безопасности финансовой организации каждый день фиксирует десятки одновременных DDoS-атак.
По словам Кузнецова, самая мощная DDoS-атака произошла 6 мая. Она велась с 27 тысяч устройств. Зампред Сбербанка оценил мощность атаки в 400 Gbps.
"Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка", — добавил он.
Ранее Кузнецов сообщил, что украинские разработчики приложений попытались взломать базу российских держателей карт, чтобы списать средства по всей накопленной базе клиентов.
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