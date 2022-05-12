Экономист Зубец: нужно финансово помочь военным РФ на Украине

Экономист Алексей Зубец отреагировал на информацию о подготовке индексации пенсионных и социальных выплат правительством РФ. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что этот вопрос находится среди первоочередных задач, которые собирается рассмотреть Владимир Путин.

Как отметил Зубец в беседе с Общественной Службой Новостей, денежных средств на эти цели сейчас в России хватает за счёт инфляционной накачки и роста доходов предприятий. Аналитик отметил, что серьёзные дополнительные поступления в бюджет необходимо потратить на увеличение доходов россиян. По его словам, если не сделать этого, это была бы "крайне странная социальная политика".

Помимо пенсионеров и наименее защищённых слоев населения, экономист предложил также финансово поддержать российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

"Многие военные, которые участвуют в спецоперации на Украине, жалуются на то, что зарплаты не слишком большие. И почему бы не раздать эти деньги тем, кто выполняет задачи? Или можно людям, которые участвуют в спецоперации, погасить ипотеку, кредиты. Есть масса возможностей помочь не только тем людям, которые сейчас в России, но и тем, кто рискует своими жизнями", — сказал Зубец.