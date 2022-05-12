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Автор Светлана Нерадовская

Юшков: Европа сама себя наказала, у них – ничего, все ресурсы теперь у Китая

Экономика

По мнению аналитика Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, Европа сама виновата в своём нынешнем экономическом кризисе.

Юшков: Европа сама себя наказала, у них – ничего, все ресурсы теперь у Китая

Эксперт уверен, что главная ошибка европейцев заключалась в том, что они мечтали построить "зелёную" энергетику спустя долгие годы, а нужно было беспокоиться в первую очередь о ближайшем будущем, как это сделал Китай, уведя запасы энергоресурсов. По итогу безуглеродная энергетика пока так и осталась исключительно в планах Европы, а с поставками нефти, газа и угля возникли большие сложности.

"Это приводит к тому, что уровень жизни в Европе снижается, это разгоняет инфляцию. Запасы денег, которые были у простых европейцев, начинают таять. То есть, инфляция во многом в Евросоюзе разгоняется именно из-за подорожания энергоресурсов", — уверен Юшков, которого цитирует "Украина.Ру".

Ранее Юшков отмечал, что мировой рынок уже испытывает ощутимую нехватку нефти, и цены на неё по-прежнему остаются высокими, несмотря на усилия США, направленные на "интервенцию на энергетических рынках".

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы газ китай нефть россия европа
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