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Автор Елена Ивченко

Куприянов: "Газпрому" запретили использовать польский участок "Ямала"

Экономика

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компании запрещается использовать для транспортировки газа польский участок трубопровода "Ямал-Европа", принадлежащий EuRoPol GAZ.

"В соответствии с Указом Президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и Постановлением Правительства №851 от 11 мая 2022 года введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе — компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что запрет введён на совершение сделок, в том числе платёжных операций с лицами, находящимися под санкциями.

Ранее Варшава ни раз нарушала права ПАО «Газпром» как акционера EuRoPol GAZ, а в конце апреля внесла его в санкционный список.

 

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Автор: Елена Ивченко
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