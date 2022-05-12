Губернатор Воробьёв: в Московской области создан новый план развития экономики

В Московской области разработали новый план по развитию экономики с учётом условий, в которых оказалась РФ. Об этом заявил глава Подмосковья Андрей Воробьёв.

По словам губернатора, документ включает в себя несколько пунктов. Он подчеркнул: если их реализовать, то экономика региона сможет справиться со всеми сложностями. Воробьёв отметил, что самый главный пункт плана — импортозамещение.

"Инвестиции составят 104 миллиарда рублей и позволят создать дополнительно 14 тысяч рабочих мест. Уже выдано 75 миллиардов рублей по 32 заявкам", — приводит слова губернатора Телеканал "360".

Он добавил, что правительство Подмосковья продолжает субсидировать процентные ставки по кредитам и выдаёт займы под 0,5-5% годовых. В 11 городских округах на удалённых территориях планируется ввести нулевую ставку по налогу на прибыль. Такой инвестиционный налоговый вычет поможет открыть 50 тысяч рабочих мест.

Как пояснил Воробьёв, для предприятий в сфере сельского хозяйства, фармакологии, туризма и гостиничного бизнеса будет расширена опция инвестиционного вычета на недвижимость. Сейчас нужно сделать всё, чтобы люди сохранили работу, заключил губернатор.