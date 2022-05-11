Ранее в СМИ сообщили, что из-за антироссийских санкций обанкротился крупнейший в ЕС производитель презервативов — компания CPR GmBH.
Немецкая фирма производит известные и популярные в РФ презервативы — "Vizit".
Однако в самой компании уверяют — "не верьте, у нас всё хорошо. Как пользовались нашими изделиями, так и будете пользоваться".
А свет пролили представители бренда VIZIT в соцмедиа. Сотрудники компании сообщают, что в Германии просто закрылась одна из компаний-поставщиков. С ними ранее прекратили сотрудничество и поставщик с этим не справился. На саму компанию по производству контрацептивов это никак не повлияло.
Так что эти изделия от бренда VIZIT никуда не пропадут.
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