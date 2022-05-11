Аналитик Арье: цены на бензин в России расти не будут

Российский аналитик Мария Арье заявила, что в ближайшее время цены на бензин в России не будут расти, можно ожидать только снижения его стоимости, пишет karelinform.ru.

Сейчас в среднем бензин подешевел на 19 копеек и выше. Быстрее всех в цене "теряет" дизель — 50 копеек. Причин для роста цен на топливо нет. В ближайшие месяцы стоимость горючего останется на одном уровне или ниже, заметила специалист.

Ранее Pravda.Ru писала, что в США стоимость топлива бьёт все рекорды и ещё будет расти. Американцы даже стали отменять отпуска. До рекордного максимума в Штатах подскочили и цены на газ. Их "подпитывает" подорожание нефти.

Отмечается, что в Германии тоже наблюдается рост цен.

В целом цены на энергоносители в ЕС из-за антироссийских санкций выросли на 40%. Эксперты не ожидают, что ситуация наладится быстро. Энергоносители не подешевеют, даже если против России не будут вводить новые санкции.