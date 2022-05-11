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Автор Антон Куликов

Почему Россия заблокировала деятельность Gazprom Germania

Экономика

Россия ввела блокирующие санкции в отношении всей группы Gazprom Germania. Всего в санкционном списке 31 компания. И большая их часть относится к группе Gazprom Germania.

Почему Россия заблокировала деятельность Gazprom Germania

Это непосредственно сама компания и её дочерние предприятия. Но почему санкции введены против группы компаний, в названии которых присутствует слово Gazprom?

Стоит отметить, что в санкционный список включены компании, которые являются глобальными игроками на рынке сжиженного природного газа (СПГ). Это Gazprom Global LNG и Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd., которые в том числе занимались поставками с заводов "Сахалина 2" и "Ямал СПГ". Теперь эти компании отрезаны от поставок сжиженного природного газа из России.

Сразу стоит сказать, что в список попали не только Gazprom Germania и её дочерние предприятия. Также санкции введены в отношении:

  • польской компании EuRoPol GAZ S. A., владельца польского участка газопровода "Ямал-Европа";
  • торговой группы Wingas/WIEH/WIEE, владельца большого пакета контрактов на поставку российского газа;
  • компании Astora — крупнейшего оператора хранения газа в Европе.

Со всеми этими компаниями запрещены любые сделки. То есть какие-либо операции с покупкой/продажей российского газа для них более невозможны.

Так а что же Gazprom Germania? Группа "Газпром" 31 марта 2022 года прекратила участие в германской компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых Gazprom Marketing & Trading Ltd. В российском холдинге заявляли, что эти компании должны прекратить использование товарных знаков "Газпрома".

В начале апреля по распоряжению Минэкономики Германии эта группа компаний была передана под управление Федерального сетевого агентства. Вроде бы временно, до 30 сентября. Но понятно, что это решение ничто не мешает продлить.

Соответственно, немецкое Федеральное сетевое агентство получило право назначать и увольнять членов правления Gazprom Germania, контролировать активы группы компаний. В таких условиях со стороны России было бы странно вести дела как обычно.

Но теперь шаг за Берлином. А власти ФРГ должны будут принимать какие-то меры, с учётом того, что три десятка профильных компаний теперь отрезаны от поставок российского газа.

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Автор: Антон Куликов
Темы германия
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