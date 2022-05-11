Ресторатор Бухаров: россияне полюбят новый "Макдональдс", если их устроит цена

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым "Макдональдс" способен восстановить работу в нашей стране под другим брендом.

"Когда говорят, что "Макдональдс" возобновит работу, подразумевают, что этим, вероятнее всего, будет заниматься не сам "Макдональдс". Предполагаю, существует много разных возможностей передать отечественному предприятию основные средства: здания, сооружения, технологию и так далее. Если это передадут, но не продадут товарный знак, собственники смогут оставить прежних сотрудников, однако работать будут под другим названием, — сказал специалист.

Также он напомнил, что поставщик кофе Paulig и Coca-Cola покинут российский рынок. Однако данные продукты, по мнению эксперта, можно заменить.

"Если люди придут и будут понимать, что перед ними бывший "Макдональдс", их удовлетворит соотношение цена-качество, тогда потихоньку заведения начнут восстанавливаться. Но при закрытии часть людей ушла есть, например, в Burger King, пиццерии, шаурмичные. Поэтому мы увидим снижение потока потребителей", — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов "Макдональдс", скорее всего, вновь откроется в России. Предположительно, корпорация изменит бренд заведений.

"Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать", — заявили источники "Известий" на продовольственном рынке.