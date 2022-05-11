Санкции работают: нефтегазовые компании после ухода из РФ потеряли $40 млрд

Западные нефтегазовые компании потеряли порядка 40 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года.

Наибольший убыток отразила компания BP. По данным Wood Mackenzie, после выхода из бизнеса в России компания списала 25,5 миллиардов долларов. Компания продала 19,75 процента доли в компании "Роснефть", а также отказалась от совместных проектов в России.

Следом идёт французская компания TotalEnergies, которая отчиталась об убытках в 4,1 миллиарда долларов. По словам представителей компании, санкции Евросоюза запрещают экспорт технологий и оборудования для проектов по сжижению природного газа. А это создаёт дополнительные риски для реализации проекта "Арктик СПГ 2".

При этом о выходе из проекта в TotalEnergies пока не объявляли. Сейчас в компании заняты получением разъяснений из Евросоюза относительно санкций. В зависимости от этого участие TotalEnergies в "Арктик СПГ 2" может существенно снизиться во втором квартале. Но опять-таки, не прекратиться полностью.

Англо-голландская Shell в отчетности за первый квартал оценила расходы на выход из российских активов в 3,9 миллиарда долларов. Американская компания ExxonMobil оценила убыток от выхода из проекта "Сахалин-1" в 3,4 миллиарда долларов.

Германская компания Wintershall Dea AG и австрийская OMV заявили об обесценении активов в размере около миллиарда евро каждая. А норвежская компания Equinor сообщила об убытке в размере 1,08 миллиарда долларов.