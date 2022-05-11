В США и Германии стоимость бензина бьёт рекорды и может ещё вырасти

В США стоимость топлива бьёт все рекорды и ещё будет расти.

Средняя цена бензина там сегодня: 4,32 долл (291,08 руб.) за галлон (3,7 литра), хотя месяц назад цена была 4,14 долл (278,95 руб.).

Граждане Штатов даже отменяют отпуска. Кстати, до рекордного максимума в США подскочили и цены на газ. Их "подпитывает" подорожание нефти.

В Германии тоже наблюдается рекордный рост цен.

В начале года литр "дизеля" стоил 1,58 евро (около 132 руб.), а теперь его цена превышает 2,3 евро (более 160 руб.). По данным ЕК, с февраля по конец апреля "солярка" в Германии подорожала на 38 центов — самый высокий показатель в Европе.

А в целом цены на энергоносители в ЕС из-за антироссийских санкций выросли на 40%. Эксперты не ожидают, что ситуация наладится быстро. Энергоносители не подешевеют, даже если против России не будут вводить новые санкции.

Европейцы ограничивают свои расходы в других сферах, что бьёт по экономическому развитию стран.

А вот РФ может выиграть в случае введения нефтяного эмбарго, так как заработает еще больше, пишет Neue Zurcher Zeitung. Кроме того, от эмбарго выиграют КНР и Индия, которые будут получать нефть из России по более низкой цене.