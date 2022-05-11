New York Post: Для покупки стейка при Байдене американцам нужна ипотека

В США продолжают расти цены на еду, но всю вину за это Джо Байден перекладывает на российского президента, заявила бывшая замгубернатора Нью-Йорка Бетси МакКоги.

Глава Белого дома отказывается признавать ошибки своей администрации. Во всех экономических проблемах он обвиняет производителей нефти, переработчиков мяса, Владимира Путина, кого угодно, только не собственное окружение, пишет американская чиновница в издании New York Post.

Простая жареная курица на семейный ужин стоит уже от 10 до 18 долларов, возмущается МакКоги, а за полкило яблок придётся отдать 3 доллара.

"Забудьте о покупке стейка — возможно, вам придется брать ипотеку", — предположила бывшая вице-губернатор.

Неграмотная политика Байдена привела к тому, что доходы граждан США превращаются в копейки, которых не хватает даже на продовольствие. Вместо того, чтобы развивать добычу природного газа в стране, Вашингтон следует "зелёной повестке". Это вызывает рост стоимости удобрений, а значит зерна, овощей и мяса.

Все свои промахи Байден оправдывает политикой Владимира Путина и спецоперацией Вооружённых Сил РФ на Украине, хотя истинная причина кризиса — неумение Белого дома выстраивать грамотную экономическую стратегию.