Sankei: корпорации Японии потеряли $2 млрд из-за антироссийских санкций

Семь самых крупных корпораций Японии потеряли после введения антироссийских санкций более 2 млрд долларов, сообщает издание Sankei.

Ведущие торгово-инвестиционные корпорации Японии, среди которых Mitsui, Mitsubishi, Itochu, Sumitomo и Marubeni, прямо или косвенно потеряли от санкционных ограничений в отношении России 265,7 млрд иен (примерно 2 млрд долларов). Данные японская газета приводит на 31 марта, так что можно предположить, что к настоящему моменту убытки выросли.

Авторы материала использовали статистические отчёты корпораций из открытых источников.

Эксперты учли подешевевшую рыночную стоимость активов компаний на территории России. Японские корпорации уменьшили размер участия в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", а также понесли убытки после отказа предоставлять в лизинг пассажирские самолеты российским авиаперевозчикам.

Издание уточняет, что полностью покидать проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" японские компании не планируют.