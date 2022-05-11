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Автор Антон Уткин

В Румынии появятся продовольственные карточки для 3 млн бедняков

Экономика

Правительство Румынии выпустило постановление о вводе продовольственных карточек в стране. Соответствующий указ 9 мая подписал премьер-министр Николае Чукэ.

В Румынии появятся продовольственные карточки для 3 млн бедняков

В качестве чрезвычайной меры решено выпустить ваучеры для нуждающихся граждан. С помощью документа они смогут бесплатно получить горячее питание в специальных пунктах или обменять на продуктовый набор первой необходимости, сообщает издание Adevărul.

"Речь идет о 3 миллионах человек, которые будут пользоваться этими ваучерами раз в два месяца", — пояснил глава правительства Румынии.

Согласно последней переписи, в Румынии проживает около 19 млн человек. Более 15% из них находятся за чертой бедности и не имеют возможности даже купить продуктов. Всё, чем им может помочь правительство страны, раз в 2 месяца обеспечить горячим питанием.

"Зато в Румынии начались учения", — отметил российский журналист Сергей Колясников.

Вместо полноценной поддержки граждан власти Румынии решили провести масштабные военные манёвры с участием инженерных подразделений сухопутных ВС. Также манёвры посетят части военного контингента США в Европе и Африке и британские военнослужащие.

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Автор: Антон Уткин
Темы румыния
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