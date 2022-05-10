IKEA продлит выплату зарплату сотрудникам до августа в надежде вернуться в РФ

IKEA не теряет надежду вернуться на российский рынок. Компания намерена выплачивать зарплату сотрудникам в России до августа, а не до июня, как говорилось ранее.

"Мы продолжаем следить, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере движения вперед", — гласит официальная позиция одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

В IKEA объясняли вынужденный уход с российского рынка, который носит временный характер, проблемами с поставками и разрывом логистических цепочек. В Минпромторге уверены, что нидерландская производственно-рознично торговая группа ищет возможности вернуться в Россию.

В середине апреля IKEA и Zara сделали заявление для граждан РФ о возвращении в обозримом будущем.