Стоимость бензина в США достигла максимума

Цена на бензин в Штатах выросла до 4,4 доллара за галлон, то есть за 3,785 литра. Этот показатель можно назвать рекордным.

По информации Американской автомобильной ассоциации, предыдущее пиковое значение зафиксировали в марте. На данный момент стоимость бензина составила 4,374 доллара за галлон. Известно, что за сутки цена выросла на четыре цента.

Ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил об угрозе нехватки бензина из-за эмбарго на ресурсы из России. Как отметил министр, восточная часть ФРГ зависит от поставок РФ.