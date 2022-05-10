Специалисты Федеральной резервной системы Штатов рассказали о новой угрозе мировой финансовой системе. Как подчеркнули эксперты, её могут разрушить конфликт на Украине и рост инфляции.
По информации ABC News, американская ФРС больше не воспринимает пандемию COVID-19 в качестве ключевой опасности для финансовой системы мира. Из-за событий на Украине увеличилась экономическая неопределённость, отметили аналитики.
"Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, способны негативно повлиять на финансовую систему", — заявили специалисты ФРС.
Ранее глава Минэкономики ФРГ Свенья Шульце предупредила об угрозе самого сильного голода со времён Второй мировой войны. Дефицит продовольствия может оказаться следствием коронавирусной пандемии, засух и конфликта на Украине, пояснила министр.
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