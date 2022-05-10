EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Голод на Украине: Киев распродаёт все запасы зерна на фоне проваленной посевной

Экономика

Киев несколько раз утверждал, что Россия вывезла пшеницу с освобождённых территорий. Но в будущем голоде на Украине винить стоит именно киевский режим.

Украинские зерновозы идут в молдавский порт Джурдулешты на Дунае

Власти Украины заверяют, что Россия опустошает зернохранилища, но опубликованный украинским водителем ролик доказывает обратное. Сотни гружёных пшеницей грузовиков скопились в Одесской области на въезде в молдавский порт Джурдулешты на Дунае.

Мало того, что киевский режим полностью провалил посевную, он срочно распродаёт все имеющиеся в стране запасы зерна. Возможно, таким образом украинские власти рассчитывают расплатиться за ленд-лиз, обещанный Вашингтоном.

Водитель грузовика шокирован количеством вывозимого через Молдавию зерна. Он предполагает, что западные страны решили сначала забрать из страны ресурсы, которые могут пострадать при военном вторжении.

"Напоминает 41-й год. Гитлер вывез зерно из СССР, а потом напал", — отметил автор видео.

Даже если нападения не будет, уже к осени на Украине разразится настоящий голод. Можно с уверенностью утверждать, что в "Голодоморе 2.0" Киев опять обвинит Россию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Уткин
Темы украина
Sberbank
Новости
Global Times: Путин пожалел Запад в своей речи на параде Победы
Киев понёс огромные потери из-за приказа Зеленского по захвату Змеиного к 9 мая
Российские силы ПВО сбили украинский военный самолёт над Северодонецком
Голод на Украине: Киев распродаёт все запасы зерна на фоне проваленной посевной
Бойцы бригады теробороны из Закарпатья пожаловались, что их отправили на фронт
Посол ЛНР Мирошник призвал освободить всю территорию республики
Reuters: Байден допустил, что у России нет плана по выходу из кризиса на Украине
Отступившим украинским десантникам вместо плена грозит 12 лет тюрьмы
Полянский: Москва знает о конкретных планах удара по РФ с территории Украины
ВС РФ нанесли ракетный удар по торговому центру "Ривьера" в Одессе
Популярное
Силовые структуры
Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком

Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.

Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Военкор Пегов показал кадры реального боя "Сомали" и ВСУ под Авдеевкой
Силовые структуры
Минобороны РФ сообщило о трёхдневной попытке Украины захватить остров Змеиный
Любовь Степушова Посол и консул в Польше подверглись нападению. Каким будет ответ РФ? Любовь Степушова Олег Подгорецкий Сила и правда России: "Мы разучились говорить правду…" Олег Подгорецкий Ирина Шлионская Несколько примеров массовой истерии: лечить можно, но только насилием Ирина Шлионская
Силовые структуры
Леонков: ВС России до сих пор не уничтожили укрепрайоны ВСУ из-за фортификации
Мир. Новости мира
Один из лучших лётчиков Украины погиб при высадке десанта на Змеиный
Глава МВД Польши пытался оправдать нападение на посла России
Политика. Новости и аналитика
Глава МВД Польши пытался оправдать нападение на посла России
Последние материалы
Посол ЛНР Мирошник призвал освободить всю территорию республики
Reuters: Байден допустил, что у России нет плана по выходу из кризиса на Украине
Отступившим украинским десантникам вместо плена грозит 12 лет тюрьмы
Полянский: Москва знает о конкретных планах удара по РФ с территории Украины
ВС РФ нанесли ракетный удар по торговому центру "Ривьера" в Одессе
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Врачей начали лечить от стресса в Удмуртии
Заслуги Валентины Терешковой "обнулили" в Чехии
Байден подписал закон о военной помощи Киеву по ленд-лизу
"Дети расстреливают последнего фашиста": в Кисловодске прошёл детский праздник
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников