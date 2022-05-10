Голод на Украине: Киев распродаёт все запасы зерна на фоне проваленной посевной

Киев несколько раз утверждал, что Россия вывезла пшеницу с освобождённых территорий. Но в будущем голоде на Украине винить стоит именно киевский режим.

Украинские зерновозы идут в молдавский порт Джурдулешты на Дунае

Власти Украины заверяют, что Россия опустошает зернохранилища, но опубликованный украинским водителем ролик доказывает обратное. Сотни гружёных пшеницей грузовиков скопились в Одесской области на въезде в молдавский порт Джурдулешты на Дунае.

Мало того, что киевский режим полностью провалил посевную, он срочно распродаёт все имеющиеся в стране запасы зерна. Возможно, таким образом украинские власти рассчитывают расплатиться за ленд-лиз, обещанный Вашингтоном.

Водитель грузовика шокирован количеством вывозимого через Молдавию зерна. Он предполагает, что западные страны решили сначала забрать из страны ресурсы, которые могут пострадать при военном вторжении.

"Напоминает 41-й год. Гитлер вывез зерно из СССР, а потом напал", — отметил автор видео.

Даже если нападения не будет, уже к осени на Украине разразится настоящий голод. Можно с уверенностью утверждать, что в "Голодоморе 2.0" Киев опять обвинит Россию.