Экспорт в Германию из России вырос почти наполовину на фоне санкций

В марте экспорт российских товаров в Германию вырос почти наполовину и достиг суммы 3,6 млрд евро, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров. Этот показатель на фоне санкций стал провальным для Берлина, считает он.

"Объём импорта Германии из России за март составил около 3,6 млрд евро. Стоимость российского экспорта в ФРГ выросла на 44%", — отметил политик.

По словам парламентария, мартовский объём экспорта в Германию в денежном выражении стал самым высоким за последние восемь лет. За это власти ФРГ подверглись критике, указал Абакаров.

"Эксперты уже оценили такую динамику как провал внешнеэкономической политики Берлина", — заявил он.