Поставки сельхозтехники из России в Венгрию выросли в 3,6 раза

В первом квартале 2022 года Россия нарастила поставки сельхозтехники в Венгрию и Египет более чем в три раза, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров. Также выросла отгрузка в Болгарию и Молдавию, добавил он.

"Российские машиностроители в январе — марте увеличили экспорт сельхозтехники на 30%. В денежном выражении отгрузки в Венгрию выросли на 360%, в Египет — на 320%, в Молдавию — на 230%", — отметил парламентарий.

По данным Абакарова, в первом квартале российские сельхозмашины получили 22 страны. Среди них государства СНГ, Азии и Евросоюза. В частности, помимо Венгрии поставки в Болгарию выросли на 16%.