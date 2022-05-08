В первом квартале 2022 года Россия нарастила поставки сельхозтехники в Венгрию и Египет более чем в три раза, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров. Также выросла отгрузка в Болгарию и Молдавию, добавил он.
"Российские машиностроители в январе — марте увеличили экспорт сельхозтехники на 30%. В денежном выражении отгрузки в Венгрию выросли на 360%, в Египет — на 320%, в Молдавию — на 230%", — отметил парламентарий.
По данным Абакарова, в первом квартале российские сельхозмашины получили 22 страны. Среди них государства СНГ, Азии и Евросоюза. В частности, помимо Венгрии поставки в Болгарию выросли на 16%.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.