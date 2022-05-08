Медведев о плане ЕС раздавать газ: "Призрак коммунизма проник в Европу"

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, готовность некоторых стран бесплатно делиться своим газом с другими в случае прекращения импорта из РФ является "призраком коммунизма".

Медведев иронично назвал желающих раздавать свой газ достойными наследниками Карла Маркса и Карла Каутского. Политик предрёк Европе незавидное будущее: сначала ограничения энергопотребления, а после - и продуктовые карточки.

"Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо. Достойные наследники двух Карлов — Маркса и Каутского. Одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко", — отметил Медведев.

18 мая Еврокомиссия проведёт обсуждение своих дальнейших действий на случай неожиданной остановки импорта газа из России. В ЕС планируют обязать страны, получающие газ из других источников, делиться топливом с другими, у которых альтернативных источников нет. Отмечается, что страны, которые в случае отключения поставок газа из России окажутся в самом бедственном положении, будут иметь возможность попросить другие государства о поддержке.