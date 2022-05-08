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Автор Дмитрий Плотников

Германия предупредиля об угрозе сильнейшего голода с времён Второй мировой

Экономика

Министр экономики Германии Свенья Шульце заявила, что планете угрожает и вполне реально — "самый сильный голод со времен Второй мировой" из-за пандемии, засухи и конфликта на Украине.

Германия предупредиля об угрозе сильнейшего голода с времён Второй мировой

По словам министра по вопросам экономсотрудничества и развития ФРГ, продовольственные цены в мире выросли на 30% и ставят рекорды.

"300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются на увеличение. Горькая весть такова, что миру грозит самый сильный голод со времён Второй мировой с миллионами погибших", — говорит аналитик из Германии.

По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации — FAO, от поставок из РФ и Украины зависят полсотни стран.

Ранее об угрозе продовольственного кризиса предупреждал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призывал вернуть на мировые рынки российские продукты и удобрения.

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Автор: Дмитрий Плотников
Темы германия свенья шульце
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