Топливный кризис на Украине: 100 гривен за литр и 10 литров в руки

Тяжёлое положение с автомобильным горючим на Украине продолжает ухудшаться. Сейчас даже при стоимости в 100 гривен за литр приобрести можно только 10 литров на человека.

Ещё несколько дней назад украинские заправки ограничили норму отпуска бензина в одни руки до 20 литров. Текущий дефицит заставил снизить объём вдвое, но и это не всегда спасает ситуацию. Подземные баки многих АЗС на Украине пусты, сообщает портал Военная хроника.

Эксперты прогнозируют, что уже к лету стоимость автомобильного топлива вырастет до 200 гривен за литр (почти 500 российских рублей). Это подтверждают и сами владельцы АЗС, что объясняет дефицит. Продавцы решили придержать горючее до подорожания.

До начала спецоперации Вооружённых сил РФ около 70% горючего на Украину поставляли Россия и Белоруссия. Сейчас топливо завозится железнодорожным транспортом из Молдавии, а потом распределяется по заправкам страны.

Дорожающий бензин вызвал сумасшедшую инфляцию на Украине: на данный момент цены по сравнению с началом года взлетели на 80-90%. Специалисты утверждают, что это ещё не конец, хуже будет, когда горючее исчезнет полностью.

Тем временем в подконтрольной российской армии Херсонской области проблем с бензином и дизтопливом не наблюдается, к тому же на него установлены льготные цены.