Немецкая фабрика презервативов Vizit обанкротилась из-за антироссийских санкций

Журнал из Германии Wirtschaftswoche сообщил, что из-за антироссийских санкций стал банкротом крупнейший в Европейском Союзе производитель презервативов — немецкая фирма CPR GmBH.

Компания производила известные и популярные в России презервативы под названием "Vizit".

Как заявила врио управляющей компании Карина Шварц, в последнее время приблизительно 25% оборота предприятия приходилось на продажи в России. И после запуска антироссийских санкций этот рынок они просто утеряли.

Как говорится, и смех, и грех, однако ничего смешного тут нет, ведь это рабочие места и налоговые поступления.

Ну, а немцы еще немного потерпят и закроют ещё треть своих предприятий. Ведь "старшой приказал" (с).