Economist: экономика России устойчива не смотря на "беспрецедентные санкции"

Экономика России сохраняет устойчивость, несмотря на введённые против нее "беспрецедентные санкции"; противостоит предсказаниям о её коллапсе на фоне введенных против Москвы ограничительных мер, пишет британский Economist.

По данным журнала, рубль сейчас сохраняет ту же ценность, что и до начала спецоперации на Украине. Отмечается, что это происходит благодаря контролю за движением капитала и повышению процентной ставки.

Также в статье указывается, что Россия продолжает выплаты по иностранным облигациям. Показатели российской экономической активности "в режиме реального времени" также в большей степени "держатся", пишет Economist.

После "мартовского затишья" граждане России "довольно свободно" тратят деньги в кафе, барах и ресторанах.

Еще до начала спецоперации Россия была "закрытой экономикой", что не позволяло допустить сильного воздействия санкций. Однако самой значимой причиной, по которой российская экономика столь устойчива в настоящее время, остаются энергоресурсы.

Напомним, рубль стал самой крепкой валютой мира.