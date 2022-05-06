Экономика России сохраняет устойчивость, несмотря на введённые против нее "беспрецедентные санкции"; противостоит предсказаниям о её коллапсе на фоне введенных против Москвы ограничительных мер, пишет британский Economist.
По данным журнала, рубль сейчас сохраняет ту же ценность, что и до начала спецоперации на Украине. Отмечается, что это происходит благодаря контролю за движением капитала и повышению процентной ставки.
Также в статье указывается, что Россия продолжает выплаты по иностранным облигациям. Показатели российской экономической активности "в режиме реального времени" также в большей степени "держатся", пишет Economist.
После "мартовского затишья" граждане России "довольно свободно" тратят деньги в кафе, барах и ресторанах.
Еще до начала спецоперации Россия была "закрытой экономикой", что не позволяло допустить сильного воздействия санкций. Однако самой значимой причиной, по которой российская экономика столь устойчива в настоящее время, остаются энергоресурсы.
Напомним, рубль стал самой крепкой валютой мира.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада, если они попробуют расчленить украинское государство.