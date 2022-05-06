ЕС бешено закупает российский газ и заполняет свои ПХГ из-за нефтяного эмбарго

Европа боится остаться без голубого топлива России. С начала мая текущего года страны ЕС наращивают запасы газа в своих хранилищах. Причины этому две: подготовка к будущему отопительному сезону и желание ЕК ввести эмбарго на газ из РФ. Австрия, Финляндия и Литва окажутся в наиболее незавидном положении. Решение Еврокомиссии может привести к коллапсу в экономике.

Заполнить свои ПХГ страны ЕС планируют на 80% к 1 ноября, помня скачок цен на энергоресурсы прошлой осенью, сообщает МК.

"Некоторые страны, такие, как Австрия, зависят от поставок газа из России на 100%. И запасы сырья в подземных хранилищах находятся на низком уровне — всего 35% в среднем по Европе (только в Польше ПХГ заполнены на 80%). А по последним законодательным актам ЕС уже к 1 ноября для беспроблемного прохождения отопительного сезона хранилища должны быть заполнены на 80%", — отмечает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Заменить российский газ быстро у европейцев не получится, считает глава AMarkets Артём Деев. Поэтому намерение ЕС снизить зависимость от голубого топлива РФ приведёт лишь к экономическим проблемам и новому витку роста цен.