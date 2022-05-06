Инфляция в Турции вышла из-под контроля - цены скакнули на 70%

Институт статистики Турции опубликовал последние данные по инфляции в стране:

потребительские цены в апреле выросли на 69,97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – самый резкий скачок за два десятилетия;

в месячном исчислении потребительские цены выросли на 7,25%.

с прошлого года цены на продукты питания выросли на 89%, а транспортные расходы - на 105,86%.

Согласно данным статистики, годовая базовая инфляция составила 52,37%.

Причины две - рост цен на энергоносители на фоне российско-украинского конфликта и обвал лиры в конце прошлого года.

Правительство надеется, что рост стоимости жизни, вызванный ростом цен на сырьевые товары, начнет замедляться после мая.

Однако оппозиция настроена не столь оптимистично, поскольку склонна видет главным виновником бед турецкой экономики президента Эрдогана.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Турция импортирует 93% нефти и 99% потребляемого газа.

Турецкая лира потеряла 44% своей стоимости по отношению к доллару США в прошлом году после того, как центральный банк Турции снизил процентные ставки на полный процентный пункт в ноябре – третье снижение с сентября - и дал понять, что снова снизит ставки в декабре, пытаясь обуздать растущую инфляцию.