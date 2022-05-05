Французский министр выразил беспокойство из-за роста цен на сырьё

Руководитель Минфина Франции Брюно Ле Мэр сказал, что в стране начались серьёзные экономические проблемы. Как пояснил министр, граждане столкнулись с подорожанием сырья и высокой инфляцией.

"Мы переживаем значительные экономические сложности. Но самое трудное ещё впереди", — подчеркнул руководитель французского ведомства, слова политика передаёт телеканал BFM.

Ранее экономист Илья Петров рассказал о негативном влиянии антироссийских ограничительных мер на экономику западных стран. Как отметил эксперт, Запад должен будет выбрать между русофобным курсом и благополучием граждан.