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Автор Светлана Нерадовская

Дрозденко: решение по "Северному потоку-2" поможет привлечь инвестиции

Экономика

Принятое компанией "Газпром" решение относительно использования сухопутной части газопровода "Северный поток-2", находящейся на территории РФ, будет эффективно в выполнении двух задач: газификации населённых пунктов региона, а также развитии российских инвестиционных региональных проектов. Такое мнение высказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Дрозденко: решение по "Северному потоку-2" поможет привлечь инвестиции

"В Ленинградской области есть территории, где готовы принять газ опережающими темпами. Речь идет как о газификации частных домохозяйств, так и об использовании инфраструктуры "Северного потока — 2" для ускорения реализации ряда инвестиционных проектов в регионе", — цитирует Дрозденко его пресс-служба.

Ранее стало известно о решении "Газпрома" использовать простаивающие сухопутные мощности "Северного потока-2" для газификации Северо-Западного региона РФ. Это было решено ввиду невозможности использования морской части газопровода по первоначальному плану, а также из желания ускорить снабжение газом жителей Северо-Запада.

Эксперты сходятся во мнении, что сертификация "Северного потока-2", остановленная немецкими властями после начала спецоперации РФ на Украине, в настоящее время не представляется возможной.

 

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы северный поток-2 ленинградская область
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