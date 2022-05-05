Швыдкой о антироссийских санкциях: "Запад к этому готовился"

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой убеждён, что применение коллективным Западом против России санкционных ограничений не было внезапным.

"Введение санкций против России не было спонтанным, Запад к этому готовился", — отметил он.

Напомним, 4 мая Европейская комиссия представила шестой пакет санкций против Российской Федерации, в котором предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.

Однако Венгрия наложила вето на шестой пакет санкций в отношении РФ, предусматривающий эмбарго на поставки в ЕС её нефти.