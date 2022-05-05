Экономист: Западу придётся выбирать между русофобией и сохранением экономики

Экономист Илья Петров рассказал о негативных последствиях антироссийских санкций для экономики стран Евросоюза. Как напомнил эксперт, до начала военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине торговые отношения Москвы и ЕС насчитывали миллиарды долларов.

По информации специалиста, ЕС поставлял в Россию вина, чай, кофе, фрукты и другие продукты. Москва в свою очередь экспортировала не только энергоносители, но и, например, зерно и удобрения.

"Будет правильно, чтобы Брюссель ощутил реальную роль РФ на мировом торговом рынке, а также заметил удар по экономике и промышленности союза", — подчеркнул Петров, передаёт Экономика сегодня.

Вместе с этим собеседник издания сообщил, что в странах ЕС фиксируют недостаток продовольственных товаров и рост инфляции. По мнению эксперта, скоро Запад осознает необходимость сотрудничества с РФ. Лидерам придётся выбирать между антироссийской политикой и сохранением экономики ЕС, заключил специалист.