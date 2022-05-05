Экономист Беляев: доллар может вырасти максимум до 72 рублей

Вскоре россияне увидят коррекцию долларового курса, однако самый "потолочный" вариант — это 72 рубля за доллар. Об этом заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, комментируя в интервью Pravda.Ru падение доллара ниже 66 рублей.

По словам специалиста, на ослабление курса доллара повлиял обратный удар санкциями по США. Как отметил эксперт, в этой стране ускорились темпы инфляции. Кроме того, Беляев подчеркнул: внешние факторы и вытеснение доллара с международной арены по расчётам тоже оказали воздействие на текущий курс.

"Говорить о том, что эти факторы будут действовать вечно и мы увидим ноль долларов за рубль, конечно, нельзя. Предел снижения доллара по отношению к рублю где-то просматривается. Мы увидим некоторую коррекцию долларового курса. Но самый потолочный вариант — это 72 рубля за доллар. Это потолочный. Скорее всего, восстановится до 70 рублей за доллар. Такой курс продержится в течение некоторого времени, если не будет непредвиденных обстоятельств, а экономика США вдруг не начнёт совсем обваливаться", — сказал экономист.

Он также добавил, что сейчас самый невыгодный момент для обмена доллара на рубли.

5 мая курс доллара на Московской бирже составил менее 66 рублей впервые с марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов.