В "Газпроме" решили задействовать мощности газопровода "Северный поток-2" в газоснабжении российских регионов.
Как пояснили в компании, решение использовать сухопутные мощности "СП-2" в рамках программы газификации регионов РФ принято в связи с тем, что морская часть газопровода не используется.
""Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток — 2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России", — сообщает Telegram-канал компании.
В сообщении отмечается, что в случае, если ФРГ примет решение о вводе морского газопровода в эксплуатацию, предполагается запустить одну его нитка со 100%-ной загрузкой.
"Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток — 2" возможно будет не ранее 2028 года", — сообщили в компании.
Сертификация газопровода "СП-2" была приостановлена властями ФРГ после признания РФ независимости ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине. По мнению замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, шансов возобновить сертификацию газопровода в настоящее время нет.
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