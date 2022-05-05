"Газпром" задействует мощности "Северного потока-2" в газоснабжении регионов РФ

В "Газпроме" решили задействовать мощности газопровода "Северный поток-2" в газоснабжении российских регионов.

Как пояснили в компании, решение использовать сухопутные мощности "СП-2" в рамках программы газификации регионов РФ принято в связи с тем, что морская часть газопровода не используется.

""Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток — 2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России", — сообщает Telegram-канал компании.

В сообщении отмечается, что в случае, если ФРГ примет решение о вводе морского газопровода в эксплуатацию, предполагается запустить одну его нитка со 100%-ной загрузкой.

"Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток — 2" возможно будет не ранее 2028 года", — сообщили в компании.

Сертификация газопровода "СП-2" была приостановлена властями ФРГ после признания РФ независимости ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине. По мнению замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, шансов возобновить сертификацию газопровода в настоящее время нет.