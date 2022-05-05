Чехи массово возвращаются к отоплению дровами из-за дорогого газа

Рост цен на энергоносители в Европе привёл к тому, что граждане Чехии вынуждены возвращаться к дровяному отоплению домов.

Уже несколько десятилетий спрос на дрова в Чехии неуклонно падал, но в начале 2022 года стоимость газа для отопления в стране стала неподъёмной для граждан, сообщает издание iDNES. Напуганные перспективами остаться без тепла чехи вынуждены возвращаться к проверенным веками источникам энергии.

"Интерес у людей невообразимый, и весной мы еще никогда не фиксировали такого спроса на дрова. Сейчас мы принимаем заказы уже на июль", ― рассказал изданию Ян Гайдук, глава компании Woodmark.

Торгующие дровами фирмы отмечают, что ранее они начинали заготовку с середины апреля, а в этом году бригады отправились в лес уже в январе. Сейчас отделы заготовки и логистики загружены на 150%. Компании вынуждены нанимать дополнительный персонал, но покупателям всё равно приходится ждать заказа по месяц ― полтора.

Также увеличение спроса отмечают производители котлов, каминов и печей.

"Когда в прошлом году зимой стали увеличиваться счета за энергию, люди покупали вообще все, где можно жечь дрова", ― отметил продавец печей и каминов Петр Юрчак.