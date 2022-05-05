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Автор Денис Постольский

Смартфоны подешевеют вслед за укреплением рубля

Экономика

В России многие товары в настоящее время дороже, чем в начале февраля, не более чем на четверть, но это не касается товарных групп, где ярко выражен дефицит из-за ухода производителей с российского рынка, сообщает "Прайм" со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского.

Смартфоны подешевеют вслед за укреплением рубля

По его словам, ошибочно полагать, что цены застыли на отметках, до которых выросли в период обвала рубля на фоне военной операции РФ на Украине, но это не так. Прежде всего, речь идет об автозапчастях, строительной технике и отделочных материалах, ряде лекарственных средств, комплектующих для компьютеров, отдельном сетевом оборудовании.

"Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так", — сообщил эксперт.

Переславский считает, что по мере укрепления рубля подешевели смартфоны и ряд других товарных позиций. Дальнейшее снижение цен зависит от того, как будет отлажен параллельный импорт. Если товары будут ввозить по "серым” схемам, скидка к текущим ценам может составить до 30 процентов.

Напомним, к укреплению курса рубля приводят отсутствие в России спроса на доллары и евро, а также действующий в стране особый финансово-правовой режим. Об этом в беседе с Радио 1 заявил директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Константин Ордов.

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Автор: Денис Постольский
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