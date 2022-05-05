Эксперт Танкаев: "газовая игра" поляков и болгар не нанесёт вреда России

Польша выдвигает решения по газу действуя "по шпаргалке" Украины, тогда как болгары делают ставку на поставки топлива из азиатского региона, заявил в беседе с Pravda.Ru ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

Ранее в Газпроме сообщили, что после прекращения прямых поставок, Польша начала получать газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции. Также в своё время поступала Украина.

"Это было совершенно очевидно с самого начала. Поляки делали и делают то, что делала Украина. Они скопировали их действия абсолютно. И я, например, совершенно даже не сомневался, что ничего другого ожидать от поляков не приходится", — пояснил эксперт.

По словам Танкаева, что же касается Болгарии, которые тоже остались с закрытым "вентилем", то там власти поступают более продуманно.

"Они в основном сделали ставку на азербайджанский газ. И просто будут приобретать тот газ. Для них он наиболее удобен, потому что наименьшее плечо поставки. Вот этот "Южный поток" практически проходит через Грецию и попадает в Болгарию, через Македонию. Я имею в виду не страну Македонию, а область Греции", — объяснил Танкаев.

Эксперт подчеркнул, что это наиболее выгодный транзит газа для болгар. Во-первых, это самое короткое плечо для поставок, во-вторых, так болгарские власти минимизируют транспортные расходы.

Что же касается "газовой стратегии", что болгар, что поляков, то, по словам эксперта, для России это выглядит "как игра" и никакого ущерба ей не несёт. Кроме того, российский рынок будет постепенно переключаться на рынки Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, что как раз таки навредит самому ЕС.

"Добиваются того, что мы обеспечим дешёвыми энергоносителями их главных конкурентов, а именно Китай, Южную Корею и Индию. Это до такой степени им невыгодно, что просто удивляться можно, как у них только в голове не сложилась вот эта комбинация идиотская, которую они сами себе устроили", — резюмировал Танкаев.

Как подчеркнул эксперт, в течение пяти лет максимум, Юго-Восточная Азия "забьёт" Европейский союз на всех рынках из-за минимальных издержек и себестоимости. То же будет и США ближайшей перспективе, подытожил Танкаев.