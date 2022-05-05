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Автор Игорь Рябов

Экономист предостерёг Россию от демпинга цен на нефть

Экономика

Экономист, управляющий директор "Trade123" Владимир Рожанковский прокомментировал Pravda.Ru сообщение Bloomberg о желании Индии покупать российскую нефть менее чем за 70 долларов за баррель.

Экономист предостерёг Россию от демпинга цен на нефть

"Сейчас пока ситуация выглядит так, что Европа должна принять решение по оплате за газ. Это основной ключевой момент. Если будет оплата за газ в рублях, то у нас бюджет будет расти именно от продажи газа", — сказал Рожанковский.

Он посоветовал не демпинговать нефть, чтобы не навлечь на себя недовольство ведущих экспортёров нефти.

"Что касается нефти, то российскому бюджету не стоит её сильно распродавать, потому что нефть находится под эгидой ОПЕК. Газ — это, по сути, наш внутренний экспортный продукт, и мы сами вольны заключать по любым ценам контракты. Но если мы начнём демпинговать нефть, то мы можем навлечь недовольство со стороны ОПЕК", — отметил собеседник издания.

Экономист призвал не отказываться от предложения Индии, но не увлекаться демпингом.

"Если мы начнем нефть демпинговать, то, может быть, и получим искреннего друга в лице Индии, но можем вступить в конфликт со многими странами, входящими в картель ОПЕК. В первую очередь нам совершенно не нужен конфликт с Саудовской Аравией. Поэтому подобные вещи надо принимать в расчет и не отказываться, но они не должны быть сейчас на первом плане в России", — подчеркнул Рожанковский.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия рассчитывает на покупку российской нефти по заниженной цене: менее 70 долларов за баррель

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Автор: Игорь Рябов
Темы нефть индия владимир рожанковский
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