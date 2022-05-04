В ВШЭ объяснили причины укрепления рубля: "Нет спроса на доллары"

К укреплению курса рубля приводят отсутствие в России спроса на доллары и евро, а также действующий в стране особый финансово-правовой режим. Об этом в беседе с Радио 1 заявил директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Константин Ордов.

Он напомнил, что в настоящее время все финансовые операции в России осуществляются в рублях, в том числе в банках. В этих условиях спрос на доллары и евро фактически сводится к нулю, что и влияет на валютные курсы.

"Мы никуда не можем перечислить средства в валюте. Те доллары, которые поступают нам от продажи энергоресурсов, бременем ложатся на валютные счета", — сказал Ордов.

Эксперт предположил, что рубль будет укрепляться до тех пор, пока в стране будут действовать ограничения на продажу валюты, а также пока не восстановятся торговые отношения с другими странами.