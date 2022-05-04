Стоимость стеклянных бутылок во Франции за год выросла на 40% из-за скачка цен на топливо в Европе. Местные виноделы опасаются нехватки тары для напитка, сообщает телеканал BFMTV.
По его данным, с начала российской спецоперации на Украине существенно выросла стоимость газа в Европе, а так как именно от этого вида топлива на 80% зависит стекольная промышленность, то это значительно отразилось и на ценах конечного продукта. В частности на это обратили внимание президент Кооператива виноделов Франции Жоэль Буэй и глава Организации по защите виноделов провинции Божоле Давид Ратинье.
"Виноделы сталкиваются со значительным ростом цен. По оценке Ратинье, стоимость стеклянных бутылок уже увеличилось примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. О том же говорит Буэй, который заявил о росте средней цены на 30-40%", — отмечается в материале BFMTV.
Как указали собеседники телеканала, на стоимость бутылок также повлияла ситуация в Испании, откуда Франция импортирует стекло. Там в марте прошла забастовка дальнобойщиков, которая нарушила работу стекольных заводов.
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