МИД Венгрии: эмбарго на нефть из России может разрушить экономику страны

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что запрет на поставки российской нефти способен уничтожить экономику государства.

Как подчеркнул министр, Будапешт не может одобрить эмбарго на нефть из РФ. Специалисты Евросоюза предоставили всего год в качестве переходного периода, отметил Сийярто. Вместе с этим он назвал условие, при котором венгерские власти поддержат санкции в энергосекторе.

"Если сырая нефть, поступающая из России по трубопроводу, будет освобождена от санкций", — заключил глава внешнеполитического ведомства, передаёт Reuters.

Ранее Сийярто заявил, что решение выступить против ограничений в отношении ресурсов из РФ не является политическим. Венгрия должна продолжить получать нефть с целью обеспечения энергобезопасности, объяснил министр.