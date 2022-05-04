Volkswagen остановил производство в Европе из-за проблем с комплекттующими

Европейский автомобильный концерн Volkswagen Group не может продолжать производство электромобилей из-за проблем с поставками комплектующих. У компании иссякли запасы на текущий год, сообщает Reuters.

"Мы практически полностью распродали электромобили в Европе и в США на этот год, поскольку постоянные перебои в цепочке поставок отрицательно сказались на глобальном производстве", — приводит агентство слова главы Volkswagen Group Херберта Диса.

Он также спрогнозировал дефицит электромобилей на рынке, если ситуация с логистикой не выправится в ближайшее время. По словам Диса, до конца 2022 года ни один клиент в США и Европе уже не сможет получить заказанный им автомобиль.