Итальянское издание Corriere della Sera прикинуло, во что может обойтись стране прекращение импорта российского газа.
Расчеты впечатляют:
Впоследствии такая ситуация приведет к росту цен, который повлияет на экономическую активность, потребление и занятость:
А эти параметры скажутся на занятости:
В общем, как констатирует Corriere della Sera, принципиальность итальянского правительства станет легендой.
"О ней безработные итальянцы станут рассказывать своим детям зимними вечерами. Надев три-четыре свитера и закутавшись в пару одеял, как сейчас советуют европейские эксперты по обогреву".
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