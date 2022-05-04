Corriere della Sera: "заботу" своего правительства итальянцы будут помнить долго

Итальянское издание Corriere della Sera прикинуло, во что может обойтись стране прекращение импорта российского газа.

Расчеты впечатляют:

будут потеряны порядка 565 тысяч рабочих мест;

дефицит составит 18% от общего объема импорта в 2022 году и 15% в 2023 году.

Впоследствии такая ситуация приведет к росту цен, который повлияет на экономическую активность, потребление и занятость:

при наихудшем сценарии рост ВВП в 2022 году составит 0,6%, в 2023 году - 0,4%, инфляция возрастет до 7,6%.

А эти параметры скажутся на занятости:

в текущем году она потеряет 1,3 процентных пункта - около 293 тысяч рабочих мест,

в 2023 году - 1,2 процентных пункта, то есть 272 тысяч человек окажутся безработными.

В общем, как констатирует Corriere della Sera, принципиальность итальянского правительства станет легендой.

"О ней безработные итальянцы станут рассказывать своим детям зимними вечерами. Надев три-четыре свитера и закутавшись в пару одеял, как сейчас советуют европейские эксперты по обогреву".