Экономист Пикин: "Отказ Европы от российской нефти вызовет рост мировых цен"

Анонсированный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отказ Европы от российской нефти приведёт к ещё большему удорожанию топлива в мире. При этом Москва переориентируется на рынок Азии, заявил в беседе с Pravda. Ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Он полагает, что Брюссель уже принял для себя окончательное решение отказаться от российской нефти, и вскоре об этом будет официально объявлено. Это приведёт к тому, что Европе придётся возмещать недостающие объёмы из стран Ближнего Востока, в то время как Москва переориентирует поставки в страны Азии, в частности в Индию, считает эксперт.

"Придётся переориентировать потоки. Если раньше в страны Юго-Восточной Азии больше шло нефти с Ближнего Востока, то сейчас она пойдет на Европу, а наша нефть — в сторону Азии", — сказал Пикин.

По его словам, такие масштабные изменения неизбежно приведут к дополнительным расходам при транспортировке нефти и её удорожанию для конечного потребителя. При этом Москва будет вынуждена продавать своё топливо со скидками, уверен специалист.

"Будем усиливать своё присутствие на Юго-Восточной Азии, в Индии, а это дополнительные скидки. Всё становится сложнее, дороже и это, конечно, не для всеобщего мирового блага. Это цены поднимет вверх дополнительно для потребителей. От этого пострадают все", — высказал своё мнение Пикин.

Ранее на сессии Европарламента Фон дер Ляйен сообщила, что страны Евросоюза в рамках шестого пакета санкций планируют начать поэтапный отказ от российской нефти. Соответствующее предложение может быть одобрено 27 странами ЕС в конце недели.

"Мы предлагаем запрет на импорт российской нефти, постепенно откажемся от неё", — заявила глава Еврокомиссии.