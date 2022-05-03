Плюс два: Болгария и Чехия тоже просят исключения из эмбарго на импорт из РФ

Ещё два государства Евросоюза хотят запросить исключение из эмбарго на импорт российской нефти. Это Болгария и Чехия.

Ранее, напомним, о своём несогласии с эмбарго заявили Венгрия и Словакия. И были сообщения, что Еврокомиссия готова предоставить им такое исключение, дабы не подрывать единство Евросоюза. Узнав об этом, запросить исключение для себя захотели Болгария и Чехия (по неофициальным данным).

Между тем, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о продолжении работы над очередным пакетом антироссийских санкций. И подтвердил, что он предусматривает "борьбу с импортом нефти".

"Мы работаем над шестым пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, включение в черный список участников дезинформации и борьба с импортом нефти. Эти меры будут представлены на утверждение Совета ЕС", — написал Боррель.

О том, что новые санкции будут включать меры против поставок российской нефти, заявил во вторник и председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Я уверен, что Совет ЕС неминуемо введет дальнейшие санкции, особенно в отношении российской нефти", — заявил он. Сообщил он в греческом городе Александруполис, куда прибыл в связи с началом строительства там плавучего терминала по приёму сжиженного природного газа.

По сообщениям СМИ, в рамках шестого пакета санкций обсуждается дальнейшее расширение чёрного списка ЕС, отключение от SWIFT ещё нескольких российских банков. Кроме того, рассматривается эмбарго на поставки нефти из России. Правда, частичные. И введено эмбарго может быть в отложенном режиме, не ранее чем с начала 2023 года.