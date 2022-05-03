США подстрекают Европу не платить за российские нефть и газ

Странам Европы надо прекратить платить России за газ и нефть, а вместо этого перечислять деньги на спецсчёт, чтобы передать эти средства, когда в Кремле сменится власть.

Это на "Киевском форуме по безопасности" сказал американский экс-посол в РФ Майкл Макфол.

По его словам, возможен полный запрет, когда разговор заходит о тарифах на экспорт нефти из России. Он привёл в пример их оплату Ирану и заявил, что можно это сделать и в отношении российских энергоносителей — сделать депонированный счёт, и тот, кто покупает российские нефть и газ, не будут платить непосредственно Москве, а деньги пойдут на этот спецсчёт.

"А после смены власти эти деньги могут поступить российскому народу. И это надо сказать России и Путину, что это наказание за вторжение на Украину", — учит Европу Макфол.

Он советует обдумать этот уникальный способ, и в результате может Европе получится достичь сокращения поставок топлива.