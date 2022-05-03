AFP: Чехия и Болгария планируют не отказываться от российской нефти вместе с ЕС

Власти Чехии и Болгарии, скорее всего, попросят Евросоюз исключить их из программы эмбарго на нефть из России. Об этом анонимно рассказали чиновники объединения.

"Болгария и Чехия, вероятно, будут добиваться исключения из санкций", — заявили политики, слова которых передаёт AFP.

По информации издания, из-за новых антироссийских санкций страны ЕС должны буду прекратить покупать российские ресурсы за шесть-восемь месяцев. Венгрии и Словакии позволили привыкать к новым условиям ещё несколько месяцев, сказали журналисты.

Ранее премьер Словакии Рихард Сулик пообещал добиться исключения страны из списка государств, которые должны отказаться от поставок нефти из РФ.