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Автор Евгения Васильева

AFP: Чехия и Болгария планируют не отказываться от российской нефти вместе с ЕС

Экономика

Власти Чехии и Болгарии, скорее всего, попросят Евросоюз исключить их из программы эмбарго на нефть из России. Об этом анонимно рассказали чиновники объединения.

"Болгария и Чехия, вероятно, будут добиваться исключения из санкций", — заявили политики, слова которых передаёт AFP.

По информации издания, из-за новых антироссийских санкций страны ЕС должны буду прекратить покупать российские ресурсы за шесть-восемь месяцев. Венгрии и Словакии позволили привыкать к новым условиям ещё несколько месяцев, сказали журналисты.

Ранее премьер Словакии Рихард Сулик пообещал добиться исключения страны из списка государств, которые должны отказаться от поставок нефти из РФ.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
чехия венгрия болгария словакия
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