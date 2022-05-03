Süddeutsche Zeitung: Индия показывает слабость санкционного фронта против России

Немецкие журналисты рассказали о слабости санкционного давления против России. По мнению издания, меры могут быть жёстче, однако их не поддерживают власти Индии.

Как напомнили в Süddeutsche Zeitung, Индия во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН отказалась критиковать военную спецоперацию РФ по принуждению к миру на Украине. Также в издании отметили, что Дели начал приобретать больше нефти из России. По мнению СМИ, Запад старается убедить индийских лидеров ввести ограничительные меры в отношении нашей страны, однако не может достичь цели.

Вместе с этим журналисты SZ указали на отсутствие осуждения со стороны главы правительства Индии Нарендра Моди военной миссии Москвы в ходе встречи с немецкими властями. При этом они призвали Дели присоединиться к санкционному давлению.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригласил индийских чиновников принять участие в саммите G7. Однако лидеры проигнорировали предложение ФРГ.